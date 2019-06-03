В Одеському медуніверситеті сталася масова бійня: постраждали 28 людей

У понеділок, 3 червня, в Одеському національному медичному університеті відбулися заворушення. В результаті зіткнень постраждали 28 людей.

Члени наглядової ради покинули будівлю у супроводі поліції.

За даними видання, з боку колишнього ректора Валерія Запорожана в заворушеннях брали участь бійці охоронної фірми «Зевс», з боку Дубініної та Моз — активісти «Нацкорпуса» і «Автомайдану».

Як повідомили в одеському центрі екстреної медицини та медицини катастроф, в ході зіткнень постраждали 28 людей, з них 26 осіб отримали медичну допомогу амбулаторно. Ще одного дорослого й однієї дитини госпіталізували у стані середньої тяжкості.

За інформацією правоохоронців, постраждав один поліцейський. У відділення поліції доставлено 51 учасник конфлікту. Вирішується питання про початок кримінального провадження за ст 296 КК України — хуліганство.