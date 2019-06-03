У Берлінському зоопарку народилися дитинчата рідкісної тварини

У Берлінському зоопарку у що знаходяться під загрозою зникнення золотистих такінов народилися дитинчата.

«За останні два тижні у наших золотистих такінов народилися троє дитинчат. Два хлопчики і дівчинка з цікавістю, але трохи обережно, досліджують навколишнє їх середовище», — йдеться у підписі відео, оприлюдненого прес-службою.

Експрес-інформація по країні

Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина) – держава в Західній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Берлін

Найбільші міста: Берлін, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Штутгарта, Дюссельдорфа, Дрезден, Лейпциг

Форма правління – Парламентська республіка

На території – 357 021 км2 (62-я в світі)

Населення – 80,78 млн чол. (16-я в світі)

Офіційна мова – німецький

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,916 (6-я в світі)

ВВП – $3,86 трлн (4-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Данією, Польщею, Чехією, Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами

Такін водиться в бамбукових лісах на висотах 2 000-4 500 метрів. Він поширений в горах північного сходу Індії, Тибету, Непалу, провінцій Сичуань і Шеньсі Китаю.

Такін занесений в Міжнародну Червону Книгу.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в американському зоопарку народилося дуже рідкісна тварина.

За матеріалами УНІАН

Читайте також:

В американському зоопарку народилася рекордна кількість гепардів

Саму рідкісну в світі птицю знайшли в Бразилії