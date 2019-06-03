У Берлінському зоопарку народилися дитинчата рідкісної тварини

У Берлінському зоопарку у що знаходяться під загрозою зникнення золотистих такінов народилися дитинчата.
«За останні два тижні у наших золотистих такінов народилися троє дитинчат. Два хлопчики і дівчинка з цікавістю, але трохи обережно, досліджують навколишнє їх середовище», — йдеться у підписі відео, оприлюдненого прес-службою.
Експрес-інформація по країні
Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина) – держава в Західній Європі.
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Герб
Столиця – Берлін
Найбільші міста: Берлін, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Штутгарта, Дюссельдорфа, Дрезден, Лейпциг
Форма правління – Парламентська республіка
На території – 357 021 км2 (62-я в світі)
Населення – 80,78 млн чол. (16-я в світі)
Офіційна мова – німецький
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,916 (6-я в світі)
ВВП – $3,86 трлн (4-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Данією, Польщею, Чехією, Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами
Такін водиться в бамбукових лісах на висотах 2 000-4 500 метрів. Він поширений в горах північного сходу Індії, Тибету, Непалу, провінцій Сичуань і Шеньсі Китаю.
Такін занесений в Міжнародну Червону Книгу.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в американському зоопарку народилося дуже рідкісна тварина.
За матеріалами УНІАН
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