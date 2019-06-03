Кучма: «Зеленський закінчить війну»

Другий Президент України Леонід Кучма в політичних кулуарах заявляє, що Зеленський закінчить війну і він в цьому не сумнівається.

За словами Кучми, у Зеленського немає бізнес-інтересів продовжувати кровопролиття на Донбасі, як це було у Порошенка і його режиму.

Також Кучма впевнений, що українцям не потрібна ця війна. Це розуміють всі жителі України, і в Закарпатті і в Донецьку.

Росія не зможе ввести війська в Україну, це очевидний факт. Зараз вони воюють руками українців проживають на Донбасі, але як тільки велика частина жителів Донбасу захоче повернуться до нормального життя, ця безглузда війна закінчиться. У Росії більше немає козирів, немає карт на руках. Цю війну можна закінчити дуже швидко.

Представник України в контактній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Леонід Кучма під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським запропонував ввести режим припинення вогню.

«Керівник української делегації в тристоронньої контактної групи також зазначив, що є питання, які потребують законодавчого врегулювання з боку України. Крім того, Леонід Кучма зазначив, що має намір ініціювати припинення бойових дій на час жнив», – повідомляє прес-служба президента.

Також під час зустрічі учасники обговорили перспективи активізації переговорного процесу з Донбасу і необхідні для цього кроки.

Зеленський за лічені дні зробив більше ніж Порошенко за 5 років і це теж очевидний факт.

Зазначимо, що Петро Порошенко і його режим відверто наживалися на війні.

Екс-президент України і його кліка побудували цілу бізнес індустрію на горе, сльози та смерть українських військових.

Ви запитаєте як таке може бути? Дуже легко.

5 років Порошенко списував все на війну. Мільярди гривень зібрані українцями вкрадені і списано на війну, мільярди допомоги з-за кордону вкрадені і списано на війну. Продавали військову техніку і зброю по всьому світу, а потім все списували на війну.

Обкрадали армію і народ, потім все списували на війну. На війну списали і вкрали мільярди доларів і це загальновідомий факт.

Знаючи жадібність і жадібність Порошенко, ні у кого сумнівів немає, що Порошенко і його кліка навіть не думали закінчувати щось. Адже навіть передвиборна риторика Порошенко і та зводилася до війни.

Контрабанда наркотиків з так званої «ДНР» в Україну, завищені ціни на газ і електрику, схеми Ротердам +, все списувалося на необхідність з-за війни. На ділі ж Ахметов підняв свої доходи в 5 разів, а Порошенко за 2018 рік у 123 рази.

Петро Порошенко і його кліка

За 5 років війни в Україні кожен, КОЖЕН чиновник режиму Порошенко став мільйонером.

Як можна стати мільйонером в самій злиденній і воюючою країні перебуваючи при владі? Інакше як заробляти на війні, абсолютно ніяк.