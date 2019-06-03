Зеленський обіцяє покарати винних у вбивстві п’ятирічного хлопчика

Президент Володимир Зеленський обіцяє, що зробить все, аби поліцейські, винні у смерті 5-річного хлопчика Кирила, були за це покарані.

Про це він написав у Facebook.

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“На жаль, усі зусилля медиків виявилися марними. 5-річний Кирило помер у лікарні. Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я – як президент і як батько – хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості”, – каже президент.

“Жодного пом’якшення. Жодної спроби зам’яти цю справу. Ця трагедія має стати уроком”, – наголосив він.

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