Прокуратура просить 6,5 років ув’язнення для екс-бійця АТО Торбина

Торбіна і четверо його товаришів по службі уклали угоду зі слідством і визнали провину в причетності до вбивства Гандзюк.

Прокуратура просить Покровський районний суд Дніпропетровської області засудити до 6 років і 6 місяців в’язниці екс-бійця АТО Сергія Торбина за вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Суддя оголосила угоду про визнання провини, укладена Торбиным і прокурором Вікторією Калитою 19 квітня. Згідно з документом, обвинувачений в повній мірі визнає свою провину і розкаюється і погоджується отримати покарання у вигляді 6,6 років ув’язнення.

“Провину визнаю в повному обсязі”, – заявив Торбіна в ході суду.

Прокуратура інкримінує йому пособництво і підбурювання до нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк. В обвинувальному акті зазначено, що саме Торбіна на прохання замовника злочину організував своїх колишніх товаришів по службі з “Української добровольчої армії” Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського і Віктора Горбунова для нападу на Гандзюк.

За злочин екс-учасники АТО отримали 4,5 тис. доларів.

На засіданні в понеділок суд повідомив, що всі п’ятеро підсудних визнали свою провину і уклали угоду зі слідством.

Адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в замовленні нападу на Гандзюк, просили суд не розглядати зазначені угоди зі слідством і повернути обвинувальний акт у прокуратуру. Суд відмовив у цьому клопотанні адвокатів.

Прокурор повідомив, що прізвище Мангера в даних угодах та в обвинувальному акті не згадується.