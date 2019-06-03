Порошенко записав звернення до Зеленському

Колишній президент Петро Порошенко записав звернення до президента Володимиру Зеленському, де дав політичні поради перед візитом до Брюсселя.

Екс-президент закликав Зеленського не повторювати практику Віктора Януковича, який «вів багато розмов про євроінтеграцію, а не тільки ми топталися на місці, а поверталися назад до Російської імперії».

Також Порошенко попросив Зеленського «реалізувати ті напрями та напрацювання», які були досягнуті Порошенко раніше. «Мова йде про 4 союзу України і ЄС», – заявив екс-президент пояснив, що має на увазі співпрацю у сферах енергетики, цифрових технологій, торгівлі та співробітництва з НАТО.

Порошенко підкреслив важливість включення в грудневий саміт НАТО питання надання Україні плану дій щодо членства в Альянсі. «Важливий День завтра, і я бажаю удачі і Україні, і президенту», – підсумував Порошенко.