Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія вивела з Венесуели більшу частину «своїх людей».

Про який саме російському персоналі йде мова, не повідомляється.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 червня 2019 р.