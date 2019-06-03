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У Гройсмана оголосили про зміни «пакунків малюка», які видають породіллям

03.06.2019

На відміну від попереднього «пакету малюка», породіллям додатково видадуть ще рукавички для немовлят, дитячий слинявчик, крем для малюка під підгузник, гіпоалергенні господарське мило і дитячі гігієнічні палички.

Відтепер в «пакунок малюка» будуть видавати:

— одноразові підгузники не менше трьох шарів, кріплення на липучках, з еластичними вушками: 2 — 5 кг (не менше 47 шт.) і 3 — 6 кг (не менше 47 шт.);

— упаковку (не менше 56 шт.) вологих одноразових дитячих серветок;

— 4 пелюшки (ситцева, фланелева, муслиновая, багаторазова вологостійка (не менше трьох шарів));

— 3 шапочки з бавовни;

— 14 боді (7 з коротким і 7 з довгим рукавом (розмір 56, 62, 68, 74 см));

— 2 бавовняних штанів-повзунків з закритими носочками (розміри 56 см і 62 см));

— 7 бавовняних чоловічків з довгим рукавом і штанцями (розмір 56, 62, 68, 74 см);

— 2 сорочечки дитячі бавовняні (розміри 56 і 62 см);

— 2 пари шкарпеток з бавовни не менш 80 %, розмір 0 — 3 місяці;

— 1 пара бавовняних рукавичок для немовлят, розмір 0 — 3 місяці;

— 1 бавовняний дитячий слинявчик, розмір 0 — 3 місяці;

— 2 термометра для води і для тіла;

— манікюрні ножиці дитячі з тупими наконечниками (безпечні) з нержавіючої сталі;

— 1 уп. прокладок для лактації в кількості не менше 60 шт.;

— теплу ковдру бавовняна з наповнювача гіпоалергенного, розмір 110 х 140 см;

— плед-одіяло, 100 % трикотаж, бавовняна;

— підковдра бавовняний;

— матрац товщиною не менше 3 см, гіпоалергенний наповнювач, зовнішня тканина — натуральний матеріал. Розмір матраца (периметр) повинен збігатися з розміром (периметром) дна коробки-колиски;

— рушник махровий з куточком для купання, з натурального матеріалу;

— 4 розвиваючі іграшки для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів і рухових навичок, без дрібних деталей, пластик з сертифікатом, що дозволяє використання дитячих іграшок;

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— м’яка книга з високою контрастністю зображення;

— крем з ланоліном 100 %;

— рідке мило-шампунь дитяче з дозатором, універсальне, без парабенів, гіпоалергенний, без запаху, 500 мл;

— гіпоалергенний крем для малюка під підгузник, не менше 50 мл;

— гіпоалергенні господарське мило (для прання дитячих речей), не менше 100 м;

— 1 уп. (не менше 50 шт.) бавовняних дитячих гігієнічних ватних паличок з обмежувачем.

Весь вміст вкладається в коробку-колиска з гофрокартону типу «C», кашированого картоном целюлозним.

 

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