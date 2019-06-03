Смерть дитини від рук поліцейських: мама показала останнє фото 5-річного Кирила

У мережі з’явилося останнє фото п’ятирічного Кирила Тлявова, що став жертвою кулі поліцейських в Переяслав-Хмельницькому 31 травня. Його опублікувала мама хлопчика Тетяна.

Фото хлопчика

Вона також подякувала всім, хто підтримував сім’ю з моменту того, що сталося з її сином.





В даний час під будівлею МВС почали приносити лампадки та свічки, щоб притягти до відповідальності тих, хто стріляв поліцейських.