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Смерть дитини від рук поліцейських: мама показала останнє фото 5-річного Кирила

03.06.2019

У мережі з’явилося останнє фото п’ятирічного Кирила Тлявова, що став жертвою кулі поліцейських в Переяслав-Хмельницькому 31 травня. Його опублікувала мама хлопчика Тетяна.

Фото хлопчика

Вона також подякувала всім, хто підтримував сім’ю з моменту того, що сталося з її сином.

 
 

В даний час під будівлею МВС почали приносити лампадки та свічки, щоб притягти до відповідальності тих, хто стріляв поліцейських.

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