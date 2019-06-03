Волонтер про повернення Кучми в “Мінськ“: Зіграли роль зв’язку Коломойського і Пінчука

Повернення другого президента України Леоніда Кучми в Тристоронню контактну групу означає, що у команди Володимира Зеленського немає жодної стратегії щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Таку думку в коментарі InfoResist висловив волонтер Юрій Касьянов.

«По-моєму, це просто повернення до старого, це говорить про те, що у нової команди ніяких особливих нових ідей з приводу переговорів, врегулювання на Донбасі, як вони кажуть, завершення війни, по суті немає. Вони намагаються використовувати якісь старі ресурси, зв’язку, особисті зв’язки, зокрема Кучми з Путіним, для того, щоб прозондувати, а що ж нам робити тепер», — вважає Касьянов.

За його словами, гучні заяви президента Зеленського та його представників про швидке завершення війни на сході України насправді далекі від дійсності.

«Насправді хлопці, на мій погляд, дуже далекі від цього розуміння хоча б тому, що вони не сприймають жодним чином якесь силове рішення на Донбасі, а переговори, ясна річ, тут будь-кому зрозуміло, що завжди це торг, і ось чим торгувати вони поки що мають дуже неясне розуміння, чого від них вимагає Путін взамін на світ. Тому вони реанімували Кучму. Я думаю тут просто особисті зв’язки Коломойського з Пінчуком зіграли свою роль», — зазначив волонтер.

Він підкреслив, що ніякого швидкого ефекту від повернення Кучми в Мінську групу бути не може.

«Швидкий ефект означає згоду. Все ж написано там було Порошенко і Кучмою в Мінських угодах перше. Згоду на це, внесення змін до Конституції, визнання сепаратистів фактично, федералізація України, тоді буде ефект. Я думаю, що, принаймні, до парламентських виборів, на це нинішня президентська адміністрація не піде», — сказав Касьянов.

Він додав, що пропозицію спікера Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко про «чистому аркуші» у відносинах між Росією і України означає забути все погане і діяти за сценарієм країни-агресора.