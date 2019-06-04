У Миколаєві п’яний водій звалив дорожній знак і заснув за кермом

У Миколаєві біля перехрестя вул. Цивільної з вул. Прикордонної водій автомобіля «Москвич» не впорався з керуванням і збив дорожній знак на тротуарі.

Інцидент стався в понеділок, 3 червня, повідомляють у вайбер-каналі «ДТП і дороги Миколаєва та області».

Як уточнили нашому кореспонденту в управлінні патрульної поліції Миколаївській області, водій автомобіля після ДТП заснув за кермом.

Прибули патрульні запідозрили у водія ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Пізніше під час проходження тексту на вміст алкоголю в крові прилад «Драггер» показав відмітку в 3,20 при нормі 0,2.

Відносно водія складаються адміністративні матеріали за статтями 130 і 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Подробиці уточнюються.