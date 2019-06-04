Парасюк закликав Баканова притягнути до відповідальності Пісного і Демчину

Нардеп Володимир Парасюк закликав першого заступника голови СБУ Івана Баканова притягнути до відповідальності чиновників.

Сьогодні глава держави Володимир Зеленський доручив Івану Баканову зробити перші кроки в питанні боротьби з економічною бандитизмом і контрабандою.

«Далеко йти не потрібно. Починати треба з тих, кого зараз звільняють з керівних постів СБУ. Всі знають, що ця структура за останні 5 років найбільше знущалася над бізнесом і не давала нормально працювати», — написав Володимир Парасюк.

Він вважає, що кращим прикладом цього служить Василь Пісний — заступник по боротьбі з організованою злочинністю.

«На Західній Україні він скрізь розставив своїх людей і родичів. Вони на кордоні, в прокуратурі, в поліції і т. д. Вони скрізь, де можна використовувати службове становище для заробітку! Їм плювати на державу, головне для них – паразитувати і збагачуватися. А знаєте хто кращий друг Пісного? Луценко і Кубів. Тут дуже добре працює прислів’я: «Скажи хто твій друг і я скажу хто ти»», — заявив нардеп.

За його словами, у СБУ потрібно відібрати можливість розслідування економічних злочинів.

«Пан Баканов, почніть з попередників. Це буде дуже показово і правильно. Ну не можуть такі як Демчина або Пісний просто безкарно піти», — заявив Володимир Парасюк.