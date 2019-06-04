Чехія подвоїла річну квоту на працевлаштування українців

Так, уряд Чехії підтримав збільшення квоти на працевлаштування українців з 19,6 тисячі до 40 тисяч на рік.

«Йдеться про подвоєння кількості дозволів на роботу, що видаються», — сказав міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек.

Саме МЗС Чехії виступило за подвоєння квот для українців. У відомстві вважають, що кількість дозволів на роботу в межах «Проекту Україна» недостатня, а термін розгляду документів занадто великий.

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За даними Міністерства праці Чехії, на кінець 2018 року в країні були працевлаштовані 121 086 громадян України, що складає 20% від усіє кількості працюючих іноземців у Чехії.

Нагадаємо, за даними МЗС Польщі, що на території країни працюють близько 2 мільйонів українців.

За інформацією Світового банку, в 2018 році заробітчани переказали в Україну 14 мільярдів доларів.

Раніше у Нацбанку повідомляли, що доходи українських трудових мігрантів зросли на 43%, проте темпи трудової міграції поступово уповільнюються.

Джерело – hromadske

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