Керівники Переяслава-Хмельницького відділу поліції відсторонені від виконання службових обов’язків – МВС

Керівники Переяслава-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонені від виконання службових обов’язків, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

“Керівники Переяслава-Хмельницького відділу поліції Київщини відсторонені від виконання службових обов’язків. Нині приймаються рішення щодо їх подальшого перебування в органах поліції,” – йдеться в повідомленні, на офіційному сайті МВС у понеділок увечері.

Також наголошується, що підозрювані в смертельному пораненні 5-річного хлопчика в м Переяслав-Хмельницький Київської області, – були затримані і поміщені в ізолятор тимчасового тримання.

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“Підозрювані в смертельному пораненні 5-річного хлопчика в м. Переяславі-Хмельницькому Київської області – були затримані і поміщені в ізолятор тимчасового тримання. Поліція доклала максимальних зусиль у зборі доказів для слідчих, незважаючи на те, що самі підозрювані особи – не сприяють слідству”, – зазначили в МВС.

Окремо ситуацію прокоментував глава Національної поліції України Сергій Князєв.

Найперше хочу висловити глибокі співчуття рідним Кирила. Це жахлива трагедія. Як батько – навіть не можу уявити горе і відчай батьків від втрати дитини. Водночас як керівник Національної поліції – запевняю, що ми максимально сприятимемо розслідуванню цієї трагедії. Такі дії несумісні з присягою і гідністю поліцейського. Ми розраховуємо на жорстке покарання для винних”, – зазначив Князєв.

Джерело – interfax

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