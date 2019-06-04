Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Зеленського планують провести велику прес-конференцію через 100 днів президентства

04.06.2019

Велика прес-конференція президента України Володимира Зеленського відбудеться через 100 днів його роботи.

Про це повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель під час брифінгу у понеділок, 3 червня.

«Ви можете розраховувати на велику конференцію, коли буде сто днів президентства. Вже будуть якісь напрацьовані результати», — заявила речник президента.

Очікується, що прес-конференція відбудеться в кінці серпня поточного року.

Читайте також:   У Росії оголосили тендер на оцінку збитку» захопленого Криму від України за $150 тисяч
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *