У Зеленського планують провести велику прес-конференцію через 100 днів президентства

Велика прес-конференція президента України Володимира Зеленського відбудеться через 100 днів його роботи.

Про це повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель під час брифінгу у понеділок, 3 червня.

«Ви можете розраховувати на велику конференцію, коли буде сто днів президентства. Вже будуть якісь напрацьовані результати», — заявила речник президента.

Очікується, що прес-конференція відбудеться в кінці серпня поточного року.