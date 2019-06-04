У Зеленського планують провести велику прес-конференцію через 100 днів президентства

Велика прес-конференція президента України Володимира Зеленського відбудеться через 100 днів його роботи.
Про це повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель під час брифінгу у понеділок, 3 червня.
«Ви можете розраховувати на велику конференцію, коли буде сто днів президентства. Вже будуть якісь напрацьовані результати», — заявила речник президента.
Очікується, що прес-конференція відбудеться в кінці серпня поточного року.
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