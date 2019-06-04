У Запорізькій області в квартирі багатоповерхівки вибухнув кондиціонер

У Запорізькій області в одній з квартир сталася НП: вибухнув і загорівся кондиціонер. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Запорізькій області.

Так, як стало відомо, в Енергодарі стався пожежа в одній з квартир на сьомому поверсі – з вікна йшов сильний дим. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в квартирі горів внутрішній блок кондиціонера.

Відзначимо, щоб повністю ліквідувати загоряння, бійцям ДСНС знадобилося близько години. В даний час встановлюється причина пожежі. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.