На Львівщині молодший брат убив старшого. Про це повідомили в Нацполиции.

Тіло 67-річної жертви виявив вранці 31 травня сусід і повідомив в поліцію.

В ГУ НП Львівської області розповіли, що підозрюють у вчиненні злочину у Городоцькому районі 63-річного брата потерпілого.

В той день вони конфліктували, і молодший брат накинувся на пенсіонера з кулаками. Тілесні ушкодження були несумісні з життям. Зловмиснику повідомили про підозру за ст. 121 КК. Йому загрожує до 10 років в’язниці.

Рішенням суду підозрюваного помістили під арешт. Проводиться розслідування.