У Вінницькій області багатодітна мати загинула через негоду

У Вінницькій області жінка, послизнувшись на болотній поверхні, впала у воду, в результаті чого загинула.

Про це повідомили в прес-службі поліції Вінницької області.

Жінка за селом Качковка пасла худобу, коли почалася негода, вона посковзнулася на болотній поверхні, в результаті чого впала у воду і загинула. Слідчі, оглянувши тіло, слідів насильницької смерті не виявили. Тому встановили попередню причину смерті — утоплення.

Тіло направили на судово-медичну експертизу для визначення остаточної причини смерті.

Крім того, на сторінці в Facebook громади Ямпільського району опубліковано повідомлення, що загибла була багатодітною матір’ю.

«У суботу, селі Качковка страшним потоком води і бруду збило з ніг і втопило маму чотирьох неповнолітніх дітей Валентину Віт», — йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією «Нещасний випадок».