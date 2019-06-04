В Україні на нових станціях метро будуть будувати туалети

Станції метро в Україні будуть обладнані туалетами для пасажирів на вході/виході. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, вже з 1 вересня 2019 року при проектуванні нових станцій метро або при їх реконструкції будуть передбачатися туалети для пасажирів.

Він також підкреслив, що з технічної точки зору це реалізувати цілком реально.

«Вже з 1 вересня при проектуванні нових станцій метро або при проведенні їх реконструкції повинні обов’язково передбачатися туалети для пасажирів. Вони повинні розташовуватися на вході/виході зі станцій. Це оптимальне розміщення, яке з технічної точки зору можливо робити у нас, і це буде зручно для людей», — написав заступник міністра.

Він підкреслив, що подібна практика «відмінно працює в Європі».

«Приклад багатьох країн Європи, зокрема, Франції, Великобританії та Австрії, показує, що відповідна практика розміщення громадських туалетів при вході на станціях поширена і успішно діє. Ми врахували думку громадськості, адже навколо цього питання було завжди багато обговорень», — додав заступник міністра.