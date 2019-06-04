Facebook назначил первого сотрудника, ответственного за Украину

Соцсеть Facebook назначила Катерину Крук на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве. Об этом у себя на страничке в Facebook сообщил замминистра информполитики Дмитрий Золотухин.

На Facebook-страничке Крук появилось обновление места работы – Public Policy Manager for Ukraine.

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“Также необходимо сказать, что мы в Министерстве информационной политики Украины считаем, что это лучший выбор, который могли сделать в компании Фейсбук. О нем уже некоторое время известно из неофициальных источников, но, к сожалению, где-то за три месяца до официального объявления этого решения наши контакты в Фейсбук прекратили с нами всякое общение без предупреждения”, – уточнил Золотухин.

Екатерина, по его словам, – известный эксперт по вопросам информационного пространства, спикер всех актуальных конференций по дезинформации последних лет, принципиальный и честный человек.

“Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Фейсбук к Украине и украинцам наконец прекратится”, отметил он.

Источник – liga.net

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