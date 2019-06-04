Майже: угода про вільну торгівлю з Туреччиною готова на 99%

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною вже готова на 99%.

“На 99% угода готова, лишились ті деталі, які саме впливають на цифри”, – заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар в інтерв’ю Українському радіо.

За його словами, переговори, які ведуть експерти, триватимуть “якийсь час”, оскільки неузгодженою залишається тематика, пов’язана з тарифами на сільськогосподарську продукцію і певну частину сфери послуг.

“Звичайно, ми не можемо піти на якісь поступки, які могли би зашкодити національному бізнесу. Але ми підходимо до переговорів конструктивно, і в даному випадку не потрібно чекати швидких політичних, а готуватися до того, що угода була збалансованою, відповідала б нашим національним інтересам і була прийнятою для турецької сторони”, – підкреслив Боднар.

Нагадуємо, що у листопаді 2018 року уряд схвалив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем.

Фото: xn--j1aidcn.org

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