У Києві поліцейські застрелили дитини

Учасники стихійної акції протесту вимагають справедливого покарання для поліцейських, які застрелили хлопчика.

Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ у Києві у понеділок ввечері, 3 червня, розпочалася акція з вимогою справедливого розслідування вбивства поліцейськими п’ятирічного хлопчика в Київській області, повідомляє УНН.

Стихійна акція зібралася після того, як стало відомо, що дитина помер у столичній лікарні.

Нагадаємо, 1 червня, п’ятирічна дитина з Переяслав-Хмельницького отримав кульове поранення в голову в результаті випадкового пострілу. Пізніше повідомлялося, що до стрілянини причетні два працівника поліції.

Сьогодні вранці лікарі заявляли, що дитина перебуває у вкрай важкому стані, з ушкодженням одного з півкуль мозку. За словами нейрохірургів, діставати кулю з мозку недоцільно.