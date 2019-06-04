Виробництво зерна в світі складе 2,177 млн. тонн в 2019-20 МГ – прогноз

За даними оновленого звіту Міжнародної Ради по Зерну (IGC) від 30 травня, світове виробництво зернових в 2019-20 МГ знизиться на 1 млн. тонн в порівнянні з попередніми очікуваннями до 2,177 млрд. тонн. При цьому роком раніше даний показник оцінюється на 39 млн. тонн скромніше. Нагадаємо, в 2017-18 сезоні, урожай склав 2,141 млрд. тонн,передає ІА «КазахЗерно.kz».

Прогноз споживання зернових у розглянутий період також був сокрректирован у меншу сторону в кінці травня на 9 млн. тонн до 2,192 млрд. тонн проти квітневих очікувань аналітиків. Роком раніше обсяг використання був на 26 млн. тонн скромніше.

Обсяг торгівлі зерном на світовому ринку в 2019-20 році, за даними травневого звіту МСЗ, може скласти 369 млн. тонн. Попередній звіт обіцяв більш скромний показник, а саме на 1 млн. тонн нижче. У попередніх двох сезонах продажі склали 366 і 369 млн. тонн відповідно.

Світові кінцеві запаси зерна в цьому сезоні, згідно з останніми даними, можуть вирости до 602 тонн проти оцінки попереднього звітного періоду (588 млн. тонн). При цьому 2018-19 рік, як очікується, завершиться з перехідними запасами в розмірі 617 млн. тонн.

Крім того, експерти Міжнародної Ради по Зерну (IGC) скорегували прогнози на врожаї більшості основних сільгоспкультур 2019-20 сезоні в останньому звіті.

Світове виробництво пшениці у цьому році, згідно з травневим прогнозом, може зрости до 766 млн. тонн в порівнянні з попереднім роком (733 млн. тонн). Раніше перспективи на урожай поступалися поточним очікуванням на 4 млн. тонн.

Оцінка аналітиків IGC щодо врожаю кукурудзи на 2019-20 МГ в останньому звіті знижена до 1,118 млрд. тонн. Місяцем раніше перспективи були оптимістичнішими на 7 млн. тонн. Нагадаємо, сезоном раніше даний показник оцінюється вище на 8 млн. тонн.

Урожай сої на світовому ринку в 2019-20 МГ, за даними травневого звіту МСЗ, знизиться до 358 млн. тонн проти оцінки на врожай попереднього сезону (363 млн. тонн). У квітні був оптимістичніший прогноз на 3 млн. тонн.

Світове виробництво рису в 2019-20 сезоні, за даними оновленого прогнозу, може скласти 504 млн. тонн. Це на 4 млн. тонн перевищить показник попереднього сезону. Нагадаємо, місяцем раніше перспективи були вище на 1 млн. тонн.