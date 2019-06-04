Поради: продукти, які не можна їсти натщесерце

Вас часто мучить голод? Буває, що їсти хочеться так, що вилиці зводить!

Але не поспішайте, сьогодні ми розглянемо список заборонених продуктів, якими багато хто намагається вгамувати голод, а проте їх поїдання може негативно позначитися на стані здоров’я, а також на процесі схуднення.

Якщо ви хочете схуднути або просто дбаєте про своє здоров’я, звичайно, ці продукти можна їсти, але з застереженням! Їх треба вживати на десерт і тільки тоді, коли у шлунку вже є їжа.

1. Банани

Банани повні вуглеводів, вони дають енергію, тому ми дуже часто використовуємо їх як перекушування. Однак цього робити не рекомендується. Банани натщесерце порушують рівень магнію в крові, а проблеми з кількістю магнію закінчуються проблемами з серцем, а це вже не жарт.

2. Йогурти

І інші кисломолочні продукти на голодний шлунок є вкрай небажано, адже користі від цього не буде. Все завдяки соляній кислоті в шлунку, яка вбиває молочнокислі бактерії.

3. Вироби з борошна на дріжджах

Дріжджі подразнюють шлунок і викликають здуття живота. Якщо ви часто відчуваєте тяжкість і відчуття, що живіт ніби барабан, знайте, що це через булок і бутербродів. Постарайтеся зовсім виключити їх зі свого раціону.

4. Помідори

Ці популярні овочі, які ми любимо, містять високу концентрацію дубильною кислоти, а це ще один фактор, що підвищує кислотність шлунка.

5. Солодощі

Будь-які, будь то цукерки, шоколад, варення, желе та інші викликають різкий сплеск інсуліну в крові. Звичайно, ви відчуєте ситість і прилив енергії, але це швидко мине, а ви станете ще більш голодними, ніж раніше, і будете «помсти» все підряд, а це прямий шлях до зайвих кілограмів.

Джерело From-ua