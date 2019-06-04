Кумівства не буде: До Зеленському на Київщині приєднався кум Пшонки

У промосковській партії «Слуга Народу» завершилося формування списку кандидатів на мажоритарні округи в Київській області, представляти політичну силу на 98 виборчому окрузі (Бориспіль) буде скандальний нардеп Сергій Міщенко. Про це повідомляє «Антикор«.







Про Міщенко відомо, зокрема, що на виборах 2012 року він обіцяв звільнити свій округ для Юлії Тимошенко, коли та вийде з ув’язнення.



Сергій Міщенко має тісні зв’язки з швидкого командою Януковича і є кумом екс-генпрокурора Віктора Пшонки. Посилення позицій Міщенко пов’язують з його юридичними заслугами у відстоюванні інтересів колишніх власників Приватбанку.



Сам нардеп, за інформацією ЗМІ, має інтереси в аеропорту «Бориспіль», його пов’язують з впливом на паркування аеропорту. Також він мав відношення до роботи офіційного таксі аеропорту SkyTaxi.



Міщенко першим у Верховній Раді зареєстрував постанову про інавгурації Володимира Зеленського, але не голосував за запропоновані ним законопроекти щодо зміни виборчого законодавства і проведення держзакупівель ЦВК під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради 22 травня.







Слід зазначити, що публічно партію «Слуга народу» в Київській області являє Ольга Коваль, дочка Володимира Коваля – начальника управління Агропромислового розвитку Київської ОДА часів регіонала Анатолія Присяжнюка.



Журналісти з’ясували, що під час виборів обласний штаб Володимира Зеленського знаходився за адресою Івана Кудрі, 30 — офіс компанії ТОВ «Трейдфилд Україна», керівником і власником якої є Володимир Коваль. Також відомо, що Ольга Коваль починала свій трудовий шлях на підприємстві сина-втікача прем’єр-міністра України Миколи Азарова Олексія Азарова. Таку інформацію вона сама вказувала у себе в Facebook.