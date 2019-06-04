У Копенгагені половина подорожей за місто здійснюється велосипедом(відео)

У 2017 році Копенгаген ухвалив «План пріоритезації велотранспорту 2017–2025», за яким у 2025 році кількість заміських подорожей велосипедом має становити 50%. Вже у 2018 році цей показник сягнув 49%, повідомляє Forbes.

Програму було затверджено для покращення екологічного стану в місті. Вже у 2017 році велосипедом за місто подорожували 43% містян. При цьому, загалом у місті та в приміській зоні частка велоруху менша – 28%. Автомобілі також досі становлять переважну частину транспорту і в місті, і поза ним – до 32% від загального числа.

«Вперше з того моменту, як місто почало вважати трафік, що в’їжджає в центр міста, велосипедів більше, ніж автомобілів», – писав урбаніст Мікаель Колвіль-Андерсен в 2016 році.

Муніципалітет Копенгагена збирається впровадити обмеження для автівок, позаяк фінансування транспортних проектів у державі скорочується. Облаштування велоінфраструктури стає дедалі більш вигідним і з економічної точки зору, і з розрахунку площі міста. У 2015 році частка автомобілів від загального числа має становити 25%.

Зазначається, що згідно зі звітом Dansk Industri за 2018 рік, рівень економіки в Копенгагені зріс на 10% завдяки працівникам, що пересуваються на велотранспорті. Вони виявилися здоровішими за інших містян та в загальній масі хворіли на 109 тисяч днів менше, що заощадило підприємствам 62,5 мільйона євро.

Нагадуємо, восени адміністрація Києва затвердила розвиток сталої мобільності в Києві. Згідно з нею, до 2023 року в столиці мають відмовитися від автомобілецентризму на користь сталої міської мобільності, зокрема зосередитися на інфраструктурі для пішоходів, велосипедистів та громадського транспорту.

Також, наприкінці червня у Києві проведуть велоекскурсію з вечіркою на Андріївському узвозі.

Фото: unsplash

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