Генпродюсер “Прямого” залишає телеканал

Генеральний продюсер телеканалу “Прямий” Олексій Семенов залишає посаду.

“Так, сьогодні написав заяву”, – заявив Семенов, повідомляє Новое время.

Генеральний директор “Прямого” Євгенія Захарова підтвердила вихід Семенова. Про причини, за її словами, повідомить він сам, пише Детектор Медіа. На питання, хто буде генеральним продюсером замість нього, вона відповіла: “Хто буде – подивимося”.

3 червня Олексій Семенов попрощався з колективом.

Семенов – громадянин Росії, понад 10 років працює на медіаринку України. Про вихід з російського громадянства він жодного разу не заявляв.

Олексій Семенов у ролі генерального продюсера працював над запуском або перезапуском інформаційних телеканалів 112 Україна (2013-2014 роки) і NewsOne (2015-2017 роки). У 2017 році очолив телеканал Tonis, який переформатував на телеканал “Прямий”, який пов’язують з екс-президентом Петром Порошенком.

Фото: nv.ua