Пам’ятник Жукову мав бути знесений, правової колізії немає, – УІНП

Пам’ятники Георгію Жукову є символікою комуністичного режиму і до визначених законом винятків не відносяться. Знесений у Харкові пам’ятник мав бути демонтований.

“Тут немає ніякої колізії. Згадані прес-секретарем президента виключення не можна застосувати до даної ситуації. Згідно із Законом про декомунізацію (пп. “ґ” п. 4 ч. 1 ст. 1) символікою комуністичного режиму є в тому числі пам’ятники особам, які займали керівні посади. Жуков був першим заступником наркома оборони СРСР в 1942-44 роках і міністром оборони СРСР в 1955-57 роках, а отже обіймав керівні посади у вищих органах влади СРСР. Тому його пам’ятник є символікою комуністичного тоталітарного режиму”, – розповів він.

“Закон (п. 6 ст. 7) вимагає демонтувати такі об’єкти. А виняток стосовно діячів науки і культури, очевидно, до Жукову не має ніякого відношення”, – підкреслив Рябенко.

Він також нагадав, що повернути проспекту генерала Григоренка в Харкові стара назва теж неможливо.

“Механізму “повернути”назва Жукова немає. Назвати заново – заборонено законом. Ця ініціатива суперечить частині шостій статті 3 Закону України “Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій”. Виключення цій частині не стосуються об’єктів топоніміки”, пояснив юрист УІНП.