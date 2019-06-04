На Чернігівщині стався потужний вибух

На території автомобільної газозаправної станції у місті Бобровиця на Чернігівщині у ніч на вівторок сталося загорання та вибух газової ємності, пожежу вже ліквідовано. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“4 червня о 3:20 у місті Бобровиця по вулиці Незалежності, 2Г на території автомобільної газозаправної станції ТОВ “ОТО ГАЗ” відбулося загорання запірної арматури із послідуючим вибухом газової ємності об’ємом 5 куб. м”, – повідомили рятувальники.

О 3:30 пожежу було ліквідовано, вказали у відомстві.

Жертв та постраждалих немає, руйнувань будівель та споруд не відбулося.