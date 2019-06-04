Медики пояснили, чому не варто вживати пальмову олію

Пальмова олія є небезпечним продуктом у раціоні сучасних людей.

“Країна здоров’я” розповість, чому не варто вживати цю олію.

Німецькі вчені розповіли про ще одну небезпеку вживання пальмової олії. На думку фахівців, наявність цього продукту в щоденному раціоні людини може призводити до погіршення здоров’я і хвороб.

Авторами наукової роботи стали вчені з Центру діабету в Дюссельдорфі. Всього в рамках дослідження фахівці вивчили 14 чоловіків у віці від 20 до 40 років. Врезультаті було встановлено, як пальмова олія може впливати на організм людини. Ця речовина, крім усього іншого, може призводити до збільшення рівня цукру в крові і жирової хвороби печінки.

Найнебезпечнішою є кількість пальмової олії, яка дорівнює одній склянці, що еквівалентно восьми шматкам піци пепероні або ж звичайного обіду в у фаст-фуді.

При виробництві пальмової олії використовується низькопробний жир. Саме останній можна знайти у великій кількості в магазинній випічці і кондитерських виробах. Ця речовина підвищує рівень холестерину і погіршує роботу серця людини.

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