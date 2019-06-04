Дуда запросить Зеленського і Трампа на урочистості, пов’язані з початком Другої світової війни

Представник президента Польщі Блажей Спіхальскій заявив, що Анджей Дуда намір запросити президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа на заходи, присвячені 80 річниці початку Другої світової війни, які пройдуть 1 вересня у Варшаві. Про це повідомляє Польське радіо.

Спіхальскій також підтвердив, що Дуда зустрінеться із Зеленським 4 червня в Брюсселі. «Пане президенте Дуда повторно запросить президента України на урочистості, пов’язані з початком Другої світової війни. Запрошення на цю подію було відправлено ще пану президенту Порошенко, отже, завтра дійсно буде така можливість, щоб індивідуально, безпосередньо запросити вже пана Зеленського », – сказав Спіхальскій.

Нагадуємо:

Польська кампанія вермахту (1939), також відома як Вторгнення в Польщу і Операція «Вайс» (в польській історіографії прийнято назву «Вереснева кампанія») – військова операція збройних сил нацистської Німеччини і Словаччини, в результаті якої було завдано поразки польським збройним силам і була окупована територія Західної Польщі.

3 вересня в відповідь на напад Німеччини на Польщу Великобританія і Франція, відповідно до договору про взаємодопомогу з Польщею, оголосили війну Німеччині, що ознаменувало початок Другої світової війни. Датою початку війни прийнято вважати 1 вересня 1939 року – день вторгнення в Польщу.

17 вересня польський уряд утік на територію Румунії. У той же день на територію Польщі увійшли радянські війська з метою приєднання до СРСР Західної Білорусії та Західної України. 6 жовтня 1939 року капітулювали останні частини польських військ.

Територія Польщі після її капітуляції була розділена між Німеччиною і Радянським Союзом. Деякі території були передані Литві та Словаччині.

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