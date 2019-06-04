У Харкові вантажівка протаранила маршрутку: 10 постраждалих

У Харкові на вулиці Тракторобудівників у вівторок, 4 червня, вантажівка зіткнулася з нелегальною маршруткою.

Директор Департаменту з питань інформації та зв’язків з громадськістю у міськраді Юрій Сидоренко в Facebook повідомив, що масштабна аварія сталася приблизно о 8:30-8:40 навпроти заправки.

«Попередньо — близько десяти постраждалих пасажирів. Знову ж попередньо — винен водій вантажівки», — написав він.

«Випереджаючи питання з приводу того, а як нелегал міг виїхати на маршрут — пояснюю. З боку профільного департаменту були численні звернення з цього приводу в транспортну інспекцію, але ніяких адекватних дій з їх боку зроблено не було», — зазначив Сидоренко.

Директор департаменту також уточнив, що стан постраждалих уточнюється.