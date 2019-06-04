Названі лідери парламентської гонки

Якби парламентські вибори відбулися найближчим

неділя, то у Верховну Раду за 5-відсоткового бар’єру могли б пройти

партії «Слуга

народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська

солідарність» і «Батьківщина». Про це свідчать дані опитування

центру «Соціальний моніторинг» і Українського інституту соціальних досліджень

імені Олександра Яременка.

Мова йде про партії «Слуга народу» — 30,8%, «Опозиційна

платформа — За життя» – 8,2%, «Європейська солідарність» (колишня БПП) — 7,9% і

«Батьківщина» — 7% респондентів.

При цьому низка учасників опитування віддали б свої голоси за партію «Сила і честь» Ігор Смешко (4,8%) і «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка (3,5%). За даними опитування, за партію «Голос» Святослава Вакарчука проголосували б 2,5% опитаних.

Крім цього близько 80% українців готові голосувати на

позачергових виборах у Верховну Раду, які відбудуться 21 липня.

Ролинговое дослідження проводилося з 15-го по 31 травня шляхом

особистого інтерв’ю з респондентами за стандартизованою анкетою. Були опитані

2100 чоловік у віці від 18 років у 24 областях і Києві. Стандартне відхилення

для вибірки 2 тис. респондентів становить 1,2–2,2%.





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