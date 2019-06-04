«Творець окупації Криму і Донбасу»: Ярош звинуватив Зеленського

Студія «95 квартал» та Володимир Зеленський як один з її керівників несуть частину відповідальності за окупацію Криму та частини Донбасу Російською Федерацією.

Адже вони роками висміювали і принижували українців у своїх виступах. Таку думку в інтерв’ю OBOZREVATEL висловив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

«Вважаю, що «95 квартал» — один з творців окупації Криму і Донбасу, яка відбулася в 2014 році. Адже саме вони своїми передачами, постійним приниженням України, яке до 2014 року відбувалося, і формували через «Інтер», «1 + 1» інші ЗМІ свідомість тієї вати, яка кричала: «Путін, прийди!». Завдяки своїй популярності, саме вони це робили. Тому що українець — повинно було звучати гордо. А кого вони продукували? Хохла-малороса», — зазначив Ярош.

Він переконаний: зневажливе зображення українців у сценках гумористичного колективу зіграло на руку російській пропаганді, яка впроваджує у свідомість які живуть у Криму та на Донбасі громадян України комплекс неповноцінності і впевненість, що в Росії жити краще.

«Саме це ментально підготувало ґрунт для того, що відбувається зараз. І Володимир Зеленський, як керівник «95 кварталу», безпосередньо відповідальний за цю поразку. Тому що анексія Криму і окупація частини Донбасу – це поразка безумовне. І це він, саме він завів російські війська, саме він – один з тих, хто підготував окупацію. Це факт. Нехай навіть робив він це несвідомо», — підкреслив Ярош.

У той же час, на думку Яроша, на посту президента Зеленський цілком може домогтися видатних результатів.

«Тепер, звичайно, президент Зеленський може виправитися і стати історичною фігурою, справжнім будівничим Української Національної Держави. І якщо він поставить перед собою таку задачу, йому буде на кого спертися», — заявив Ярош.

Нагадаємо, раніше Дмитро Ярош попередив новообраного президента Володимира Зеленського про те, що зрада національних інтересів може коштувати йому не лише посади, а й життя – після 5 років війни українці більше не допустить реваншу і здачі країни Росії.