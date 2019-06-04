Британська сценаристка обурилася, що в серіалі «Чорнобиль» грають тільки білі актори

Британська сценаристка Карла Марі Світ обурилася тим фактом, що в серіалі «Чорнобиль» немає темношкірих акторів.

«Подивилася два епізоди «Чорнобиля», дуже добре! Тільки є одна думка… я розумію, що всі персонажі в реальному житті були білими, але вони також говорили з українським акцентом. А тут актори з акцентами з усієї Великобританії. Так якщо вони не слідують достовірності в цьому, чому не ввести в серіал темношкірих людей?» — написала Світ.

Вона послалася на слова творців серіалу, які на питання про британських акцентах акторів заявили, що цей нюанс не впливає на сюжет «Чорнобиля».

«В країні стільки прекрасних темношкірих акторів, які чудово зіграли б у «Чорнобиль». Я просто розчарована тим, що чергове популярне шоу з величезним акторським складом робить вигляд, ніби їх не існує», — додала вона.

У коментарях до посту дівчину обізвали, зокрема, «sjw-сукою» (social justice warrior — борець за соціальну справедливість), висміяли її і закликали вивчати історію. Світ висловила здивування негативною реакцією на її слова, зазначивши, що їй прислали ще й безліч гомофобських і расистських повідомлень.

Скріншот: Twitter/karla marie sweet