Україну накриють дощі з грозами: синоптики попередили про погіршення погоди

В Україну повертається негода. Сьогодні всю територію країни накриють дощі, місцями буде сильний вітер і град. Проте скрізь буде тепло, в деяких областях майже до +30. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях грози і дощі по всій території регіону, але температура повітря буде комфортні 23-25 градусів.

У центральних і північних областях також всюди пройдуть дощі, і тільки в Київській області без грози. Температура повітря 26-28 градусів.

Негода вируватиме в південних і східних областях, але буде ще спекотніше – до +29 тепла

У той же час синоптики попереджають, що вдень у центральних і південних областях місцями град і шквали 15-20 м/с.

Як повідомлялося, днями на Одесу обрушилися сильна злива і штормовий вітер. Після негоди у одеських комунальників виникло чимало роботи.