Названо три маловідомих ознаки дефіциту вітаміну В12

Лікарі з Великобританії представили увазі три маловідомих ознаки дефіциту вітаміну В12. У цьому списку виявився неприємний запах з рота. Стаття відповідного змісту опублікована у виданні Express.

За словами фахівців, дефіцит вітаміну B12 може призвести до довгострокових неврологічних змін у тілі, тому дуже важливо розпізнати симптоми на ранній стадії. Важлива речовина є невід’ємною частиною виробництва червоних кров’яних клітин, і недолік в організмі зменшує їх кількість. Зокрема, маловідомою ознакою його нестачі є погіршення зору, деяка його розмитість. Медичним терміном для цієї умови є – оптична невропатія.

За даними Клініки Майо, близько 10% всіх випадків неприємного запаху з рота викликані умовами поза ротової порожнини. Дефіцит активної речовини призводить до зниження кількості ферментів, що сприяють травленню. Кращим природним ліками в цьому випадку є здорова, багата живильними речовинами дієта з органічних овочів, фруктів, горіхів, насіння, м’яса, птиці, риби, яєць і здорових жирів, таких як кокосова і оливкова олія.

Третьою ознакою дефіциту вітаміну В12 є поколювання в руках і ногах, так як має місце зв’язок між ним і нервовою системою. Це пояснюється недоліком виробництва мієліну – речовини, що утворює мієлінову оболонку нервових волокон, в чому і бере участь В12.