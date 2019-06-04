З’явилась петиція про відставку Авакова

У мережі Facebook з’явилась петиція з вимогою відставки Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Активісти вимагають від Авакова покинути посаду через вбивство 5-річного хлопчика поліцейськими.

Про це повідомляє Zrada Today.

“У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії помер 5-річний хлопчик, якого у Переяслав-Хмельницькому поранили поліцейські.

Відповідальність за це вбивство лежить не тільки на двох представниках поліції, але і на міністрі внутрішніх справ – Арсені Авакові, завдяки якому поліцейську реформу було провалено!

Закликаємо Вас долучитися до Twitter- та Facebook- штормів за відставку міністра внутрішніх справ”, – йдеться в повідомленні.

До акції вже приєднались понад тисячу користувачів. Її організовують громадські організації “Україна за НАТО та ЄС” та “Відсіч”.

Нагадаємо, 1 червня У місті Переяслав-Хмельницький на Київщині 5-річний хлопчик в результаті пострілу поліцейських отримав вогнепальне поранення у голову на власному подвір’ї.

Фото хлопчика

3 червня хлопчик помер. Поліцейським загрожує довічне ув’язнення.

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