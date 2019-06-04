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Перший заступник глави АП повідомив цікаві подробиці роботи Зеленського на посаді президента

04.06.2019

Перший заступник глави Адміністрації президента Сергій Трофімов розповів, як працює Володимир Зеленському на посаді глави держави.

За його словами, Володимир Зеленський приїжджає на роботу до 8 ранку, а їде з АП до 22:00.

«У 8:30 ми всі на роботі, щоб в 9:00 могли повноцінно працювати. Президент приїжджає раніше, він ще в спортзал заходить», — додав він.

Як стверджує Сергій Трофимов, у президента більш жорсткий графік, ніж у всіх інших. Крім того він розповів, що перші дні роботи співробітники АП засиджувалися на роботі до 1-2 години ночі.

Також перший заступник глави адміністрації повідомив, що Володимир Зеленський проводить щоденні наради зі своїми підлеглими.

«На другий день після призначення у нас була апаратну нараду, де були всі заступники, керівники департаментів. Ми тільки включаємося в процес. У Володимира Олександровича є стратегічні наради. Вони в першу чергу відбуваються за участю першого помічника та з главою АП», — пояснив Сергій Трофимов.

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