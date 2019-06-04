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Нардепи викликають у Раду Авакова, Князєва і Трубу через вбивства дитини патрульними

04.06.2019

Фракції «Самопоміч» і «Батьківщина» вимагають викликати до парламенту главу Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, керівника Нацполиции Сергія Князєва і директора ДБР Романа Трубу з розслідування вбивства 5-річного хлопчика патрульними.

Про це вони заявили з трибуни парламенту.

За словами представника фракції «Самопоміч» в парламенті Олени Сотник, в Раду повинні прибути Арсен Аваков, Сергій Князєв і Роман Труба, щоб доповісти про хід розслідування.

«Повинні поставити питання політичної відповідальності», — заявила вона.

Журналісти відзначають, що в свою чергу представник «Батьківщини» Сергій Соболєв зазначив, що фракція підтримує позицію викликати в парламент для публічного звіту за трагедію керівників правоохоронних відомств, у тому числі і генерального прокурора Юрія Луценка.

Він додав, що вони самі повинні були виступити перед людьми.

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