Скандальний глава поліції Переяслав-Хмельницького плутається з розмірами будинку в декларації

Глава поліції Переяслав-Хмельницького Сергій Матвейкін, чиї співробітники в п’яному вигляді поза служби підстрелили п’ятирічного хлопчика, плутається у власних деклараціях.

Корупціонер успішно пройшов атестацію і влаштувався в поліцію. У березні цього року його призначили на посаду начальника Переяслав-Хмельницького відділу поліції. В інтерв’ю місцевій газеті Матвейкін говорив, що підлеглі «йому сподобалися і він хоче «повернути довіру населення до поліції».

Вже 31 травня в місті сталася трагедія. П’яні співробітники патрульної поліції старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько, перебуваючи поза службою, влаштували стрільбищі біля дитячого майданчика. Стріляли по банках і пляшках із зброї, а потрапили в голову п’ятирічному хлопчику.

Прибулі співробітники слідчо-оперативної групи списали все на те, що дитина впав і сильно вдарився. Про пулі рідним повідомили медики.

Начальник поліції міста Матвейкін у відставку відразу не подав і вважав за краще відсиджуватися в тіні. На четвертий день дитина померла в лікарні. Генпрокурор Юрій Луценко написав, що буде просити міністра МВС Арсена Авакова звільнити офіцера. Трохи пізніше з’явилася інформація, що Матвейкина відсторонили відразу після інциденту.

У Києві біля Матвейкина і сім’ї дві квартири і два паркомісця. Дружина поліцейського не працює. Правоохоронець заробляє близько 165 тис. гривень на рік. Крім того, в кінці 2017 року Матвейкін отримав у володіння земельні ділянки загальною площею в п’ять тисяч «квадратів».+

Хоча поліцейський і заявляє, що живе в Києві, але як їздить на роботу в Переяслав-Хмельницький, невідомо. Машина Toyota Avalon (2007) оформлена на дружину. Сам Матвейкін офіційно їй не користується.

Син офіцера Ігор – працює слідчим у столичній поліції. Судячи з декларації, він заробляє стільки ж, скільки і його батько. Його дружина працює в канцелярії одного з київських судів.