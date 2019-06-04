Трамп повернув доларові річки в американський держборг

Загострення торгової війни США та Китаю, яке вилилося у обвал фондових бірж, спаливший 4,6 трильйона доларів за травень, залишило у виграші стрижневий ринок глобальної доларової системи — ринок державного боргу США.На тлі страхів наближення рецесії і очікуваннях, що ФРС США знову, як 11 років тому почне заливати пожежу грошима, інвестори кинулися в захисні активи, розпродаючи майже всі, крім суверенних паперів найбільших економік світу.

На минулому тижні великі фонди вивели 8,2 млрд доларів акцій США, 1,8 млрд — з європейських акцій, 2,8 млрд американських «сміттєвих» облігацій, зазначає Ощадбанк CIB з посиланням на дані EPFR Global. Ринки втратили 5,8 млрд доларів за два тижні, що стало найгіршим результатом з червня минулого року.

Втеча від ризику в глобальному масштабі перекроїв потоки капіталу, направивши в держпапери Штатів і Німеччини.

Прибутковість 10-літніх бундів ФРН падала до історичного мінімуму в мінус 0,205% річних. Ставки по 10-річних казначейських облігацій США c 2,5% на початку травня обвалилися до 2,14% на кінець торгів у п’ятницю, а в понеділок оновили рекордно низькі значення з вересня 2017 року — 2,04%.

Це не межа, вважають аналітики JP Morgan: на очікуваннях глобальної рецесії і зниження ставки ФРС ціни американських держпаперів злетять ще вище, а прибутковості повернуться до історичних мінімумів 2016 року.

У плюсі залишиться американський бюджет, дефіцит якого податкової реформи Трампа складе 900 млрд доларів у цьому році, а в наступному десятилітті перевищить трильйон доларів щорічно.

До кінця року Мінфін США зможе брати в борг на 10 років під 1,75% річних, а в березні 2020-го ставки опустяться до 1,65%, прогнозує JP Morgan.

Іншими словами, порівняно з минулим роком, коли розміщувати 10-річні папери доводилося під 3% і вище, бюджет США зможе практично вдвічі заощадити на оплаті відсотків за новими паперами.

Саме витрати на обслуговування держборгу є «больовою точкою» для бюджету США: у найближчі 10 років, за прогнозом конгресу, вони зростуть у 2,5 рази — з 382 до 921 млрд доларів в рік.

Причому з кожним роком оплата відсотків буде з’їдати все більшу частину податкової виручки: в 2019 році це 10,8%, в 2023-му — вже 15%, а у 2029-му — уже 16,2%, прогнозує Бюджетний комітет конгресу (Congress Budget Office, CBO).

У сформованих умовах — c падінням ринків і уповільненням економіки — ФРС США знову буде змушена знизити процентні ставки — на чверть пункту у вересні і грудні, прогнозує JPM.