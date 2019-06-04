У Польщі невідомий облив жінку їдкою субстанцією. Постраждала отримала опіки голови і великих фрагментів шкірного покриву. Про це повідомляє УНН

Наразі 45-річна жінка перебуває у стабільному стані, її допитали у лікарні.

“За словами жінки, вона не знає нападника”, – повідомили в Окружній прокуратурі у Ґданську.

Зловмисника не вдалось знайти. Поліція переглядає відеозаписи з околиці, де було вчинено замах, та шукає тих, хто бачив підозрюваного на велосипеді.

Місцева прокуратура відкрила слідство за статтею про нанесення жінці тяжких ушкоджень. Винуватцю загрожує до 15 років ув’язнення. Надалі не відомо, якою субстанцією жінку облили. Не виключено, що це кислота.