Підозрювані у вбивстві дитини в Переяслав-Хмельницькому поліцейські не мають профільної освіти, — ЗМІ

У вбивстві 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому на Київщині підозрюють старшого сержанта Володимира Петровца і лейтенанта Івана Приходька.

Примітно, що поліцейські, хоча їх і назвали патрульними, мають за плечима стаж роботи в ДАІ “Кобра” і водної поліції. Лейтенант навіть був звільнений з Нацполиции за невідповідність, але на наступний день після звільнення суд відновив його на посаді.

“Володимир Петровець — 42 роки. Вже рік працює у відділі поліцейського реагування Переяслав-Хмельницької поліції. Спеціальність за освітою водій-пасічник”, — повідомляє Newsroom.

Другий підозрюваний — 31-річний Іван Приходько, який в 2007 році закінчив Київський індустріальний технікум.

Відзначається, що після армії слюсар Іван Приходько пішов працювати в ДАІ, а з 2010 року обіймав посаду водія в секторі матеріального забезпечення Голосіївського райуправління МВС. У 2011 повертається працювати інспектором ДАІ. В ході реформи МВС в 2015 році Приходько став командиром відділення взводу в 5-й роті київської поліції.

“17.02. 2016 звільнений з поліції за невідповідність, а вже на наступний день відновлений рішенням Окружного адмінсуду Києва. Повертається працювати патрульним в Київську область”, — повідомляє Newsroom.

У 2017 році Приходько отримав освіту в Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Сковороди, а з 2018 року працює патрульним в Київській області.

Вона додала, що в ГБР і ГРПП людей набирають із системи МВС, у 2016-2017 роках це були переважно колишні даішники, чергова частина, ППСники і тому подібні кадри.

Журналістка уточнила, що ініціатором і лобістом цього проекту був заступник Нацполиции Костянтин Бушуєв.

Нагадаємо, вчора, 3 червня, о 21:30 під будівлею МВС на вул. Богомольця, 10 в Києві зібрався пікет, учасники якого вимагали покарання поліцейських, винних у смерті 5-річного Кирила Тлявова з Переяслав-Хмельницького. Під будівлею МВС зібралося близько 200 осіб. Учасники пікету поклали біля входу в МВС дитячі іграшки і свічки. Пізніше до пікетувальників вийшов Голова Нацполиции Сергій Князєв і глава Нацполиции Київської області Дмитро Ценов, і повідомили про відставку останнього.