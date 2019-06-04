Українці переходять на безготівкову оплату

Станом на 1 квітня 2019 року в Україні працювали 73 учасника карткових платіжних систем

Частка безготівкових розрахунків за обсягом операцій із платіжними картками в Україні в першому кварталі 2019 року сягнула 50%, при цьому вісім із 10 операцій – безготівкові.

“За результатами першого кварталу 2019 року частка безготівкових розрахунків за обсягом операцій з платіжними картами досягла 50%. Це на 5 процентних пунктів більше у порівнянні з підсумками 2018 року (45%)”, – повідомляє “Економічна правда“.

Як наголошується в повідомленні, у цілому в першому кварталі щорічно спостерігалося падіння обсягів карткових операцій, що обумовлено сезонними коливаннями.

У першому кварталі поточного року таке збільшення частки безготівкових операцій пов’язане здебільшого зі зменшенням обсягу операцій із отримання готівки (на 10% за обсягом і на 5% за кількістю), якщо порівняти з четвертим кварталом 2018 року, а також зі стабільним позитивним трендом за безготівковим операціями (збільшення на 0,2%), якщо порівняти з четвертим кварталом 2018 року.

Обсяг безготівкових розрахунків із використанням платіжних карт виріс у порівнянні з першим кварталом минулого року на 45% – до 395,5 млрд грн, а кількість безготівкових операцій – майже на 35%, до 906 млн операцій.

Які безготівкові операції проводили найчастіше:

– операції переказу коштів з картки на картку (Р2Р перекази). Вони становили 39%, або 153 млрд грн, середній чек – 1,576 тис. грн;

– операції з оплати товарів/послуг в інтернеті. Вони становили 17%, або 69 млрд грн, середній чек – 472 грн;

– операції переказу коштів із картки на банківський рахунок в інтернеті (поповнення депозитів, погашення кредитів тощо) становили 13%, або майже 52 млрд грн, середній чек – 264 грн;

– розрахунки з використанням платіжних терміналів – 29%, або 113 млрд грн (із них 22% – це безконтактні розрахунки картками, і 4% – платежі за допомогою NFC-гаджетів), середній чек – 250 грн;

– безготівкові операції у банкоматах і програмно-технічних комплексах самообслуговування становили 2%, або 8 млрд грн, середній чек – 593 грн.

За даними центробанку, найбільша кількість безготівкових операцій здійснювалася з використанням платіжних терміналів – майже 50% від загальної кількості.

За перші три місяці 2019 року загальна кількість платіжних карток в Україні зросла на 4% до 61,8 млн шт. (із них 60% – активні платіжні картки).

Водночас кількість безконтактних активних платіжних карток за цей період зросла на 15% – до 4,5 млн шт. Кожна восьма активна платіжна картка – безконтактна.

З початку поточного року мережа торгових платіжних терміналів зросла на 4% до 289,6 тис. од., із яких 0,6 тис. од. – мобільні платіжні термінали. 81% торговельних POS-терміналів в Україні забезпечували можливість здійснення безконтактної оплати за станом на 1 квітня 2019 року.

Загальний показник співвідношення кількості платіжних терміналів до чисельності постійного населення з початку року зріс на 3% і досяг 7,3 тис. од. на 1 млн населення.

Станом на 1 квітня 2019 року в Україні працювали 73 учасника карткових платіжних систем.

Нагадуємо, що Україна ввійшла до четвірки лідерів за кількістю безконтактних транзакцій з картами Mastercard з використанням мобільних телефонів, браслетів, смарт-годинників.

Фото: pravda.com.ua