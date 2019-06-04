Bihus.Info: гуртожитки Поплавського перетворилися на квартири для депутатів

Замість гуртожитків для студентів на печерських пагорбах побудували елітну нерухомість для родичів депутатів.

Наразі, за зверненням юристів проекту Bihus.Info, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряє декларацію народного депутата України та ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського, який фігурує в розслідуванні журналістів.

Михайло Поплавський забув вказати в декларації користування житловим будинком площею 1067 кв. м, хоча регулярно викладає фотографії з даного будинку в своїх офіційних акаунтах в соціальних мережах «Facebook», «Instagram» з хештегом «дім».