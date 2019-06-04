Суд у Києві заарештував без права застави двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика

Поліцейським загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення

Так, слідчі теруправління ДБР, розташованого р. в Києві, за погодженням з прокуратурою Київської області повідомили працівникам поліції про підозру у умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене за попередньою змовою групою осіб (п. 2, п. 12 год. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та у хуліганстві, вчиненому групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 2, 4 ч.. ст. 296 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини, поліцейським загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.