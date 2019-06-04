Футбольний дефолт Коломойського

Роздуми про користь дефолту в Україні, які нещодавно почув світ від Ігоря Коломойського в інтерв’ю Financial Times, напружили фінансистів всередині країни і донорів ззовні.

Остерігатися закликів «Геть від МВФ!» стоїть, тому що багато з того, про що заявляв у численних інтерв’ю балакучий олігарх, може втілитися.

У 2015 році, за рік до краху банку, Коломойський фактично оголосив дефолт в улюбленому спортивному дітище — футбольному клубі «Дніпро», який він фінансував з 1998 року. Причому сталося це в рік найуспішніших виступів клубу в єврокубках. Рівно чотири роки тому «Дніпро» грав у фіналі Ліги Європи. А вже через два роки його позбавили статусу професіоналів з-за більш ніж 20-мільйонних боргів перед футболістами і тренерами.

Дефолт в Україні та футбол: статусні іграшки

Дефолт в Україні і дефолт футбольного клубу «Дніпро». Футбол був і часто ще залишається улюбленою іграшкою олігархів. Коломойський і брати Суркіси на трибуні. Фото: xsport.ua

Олігархи хизувалися своїми «конячками», привозячи в Україну пачки дорогих легіонерів, накручуючи зарплати на вітчизняному ринку футболістів, розвалюючи систему підготовки футболістів всередині країни. До 2014 року заробітна плата 30 тис. дол. в місяць в топ-клубах вважалася звичайним явищем.

Саме тут була захована міна уповільненої дії, яка згодом знищить більшість олігархічних клубів. У їх власників з початком війни на Донбасі почалися проблеми в бізнесі (найчастіше прив’язаному до махінацій з бюджетом і енергетикою). За роки безтурботного вливання корупційних мільйонів клуби не змогли створити опцій, здатних хоч якось підтримувати їх на плаву. Вже влітку 2014-го стало зрозуміло: непрофільні активи (футбол) олігархи будуть потроху зливати.

Втім, власник «Дніпра» навіть у цієї типової для тих років ситуації пішов своїм унікальним шляхом. Історія падіння клубу відбувалася на тлі війни і участі Коломойського в ній — фінансової і організаційної. Влітку 2014 року він заявляв, що правильніше було б взагалі не починати чемпіонат. І ці слова в той момент були багато в чому справедливі.

Диво на Дніпрі

Але якщо поглянути на історію фінансового участі олігарха в житті клубу, то дефолту «Дніпра» можна було уникнути. Однак клуб цілеспрямовано топили після 2014 року.

У 2010 році Коломойський підписав на посаду головного тренера відомого іспанця Хуанде Рамоса, який двічі вигравав Кубок УЄФА і один раз-Суперкубок. Контракт з ним закінчився влітку 2014 року, і іспанець відмовився його продовжити. З Рамосом і його тренерської командою Коломойський не розрахувався.

Після початку бойових дій в «Дніпрі» майже перестали платити гроші. Влітку команду очолив Мирон Маркевич, але «Дніпро» грав неважливо і програв посереднього «Копенгагену». З першою в історії команди Ліги чемпіонів команда вилетіла, але продовжила виступи у Лізі Європи.

В цьому турнірі команда показала «диво на Дніпрі». Дніпряни через близькість міста до зони бойових дій грали домашні матчі в Києві, але за неймовірним збігом обставин, а часто — завдяки вболівальникам грати «через не можу» дійшли до фіналу Ліги Європи. Маркевичу довелося кілька разів самостійно фінансово мотивувати команду. Він пообіцяв і виплатив преміальні з власної кишені за проходження «Аякса» і «Наполі». Дійшло до того, що амуніцію для команди купували капітан команди Руслан Ротань і спортивний директор Андрій Русол за свій рахунок. Вони часто зі своєї кишені підтримували дитячу школу «Дніпра».

Охоплений патріотичним запалом прифронтове місто жив «Дніпром», і команду зупинила тільки «Севілья» у фіналі. На банкеті після матчу у Варшаві від Коломойського, який теж отримав медаль фіналіста ЛЕ, чекали не тільки вдячності та привітань. Але про гроші олігарх тоді й не згадав.

На хвилі грандіозного виступу в Європі «Дніпро» міг розібратися з усіма боргами, продаючи своїх зірок, в тому числі тих, хто обтяжував зарплатну відомість. Потім можна було зіграти власними молодими вихованцями. Зіграти, швидше за все, не так яскраво, але зберегти і клуб, і авторитет Коломойського серед вболівальників.

Дефолт в Україні і дефолт футбольного клубу «Дніпро». Фанати «Дніпра» не пробачили Коломойському дефолту клубу зі 100-річною історією. Фото: UA-Футбол

Але близько десяти гравців, в тому числі «збірників» України, пішли вільними агентами, і клуб не заробив на цьому жодного євроцента. Хоча продаж Стрініча, Матеуса, Чигринського, Дугласа, Матоса, Шахова, Зозулі і Безуса могла повністю вирішити боргову кризу. У той же час Коломойський категорично не погоджувався йти на реструктуризацію боргів по зарплаті, які росли як сніжний ком.

Дефолт в Україні та футбол: поматросіл і кинув

Тим часом клуб почав обростати судовими історіями. ФІФА заборонила «Дніпру», новоспеченому фіналіста Ліги Європи, грати в єврокубках. Крім Рамоса і тренерів, з клубом Коломойського почали судитися легіонери. З команди влітку 2016 року пішов Маркевич, не витримавши невизначеності. Коломойський просто припинив зв’язки з командою — у нього почалася історія з націоналізацією «Приватбанку».

У наступні рік-два менеджерам вдалося продати декількох гравців, але цих грошей вистачало тільки на підтримку поточної діяльності клубу. У «Дніпрі» жартували: «Продали Лучкевича — поїхали на збори, продали Близниченко — «з’їли» його взимку». Але борги, які щомісяця обростали новими санкціями, збільшувалися і, за різними даними, перевищили 20 млн євро.

З команди регулярно знімали очки за рішеннями дисциплінарних комітетів УЄФА та ФІФА, а в останній свій сезон в еліті (2016-2017 роки) «Дніпро» позбавили аж 24 балів. Цікаво, що якщо б цього не сталося, команда, в якій вже грали майже виключно молоді виконавці клубної академії, зайняла б п’яте місце в Прем’єр-лізі.

Після цього дворазовий чемпіон СРСР продовжив грати у другій лізі. Тоді подейкували, що Коломойський навмисне не закривав клуб-банкрут, оскільки на його рахунку очікувався прихід декількох мільйонів євро за продаж «Севільєю» в «Шальке» вихованця дніпрян Євгена Коноплянки.

«Дніпро» зіграв сезон у другій лізі і втратив професійний статус. Зараз клуб грає в аматорському чемпіонаті області, але і там його наздоганяють санкції від європейських футбольних чиновників.

Дефолт в Україні і дефолт футбольного клубу «Дніпро». «Дніпро» доживає свою історію в аматорському чемпіонаті області. Замість нього на «Дніпро-Арені» грає інший клуб — «Дніпро-1», створений нардепом Березою. Фото: UA-Футбол

Адекватного пояснення того, чому Коломойський не поворухнув і пальцем, щоб врятувати клуб, який раніше вклав десятки мільйонів доларів, від нього ще не прозвучало. У грудні 2018 року він заявив Дмитру Гордону, що «Дніпро» був для нього виключно збитковою історією. Ніхто в цьому не сумнівався — поматросіл і кинув, навмисне пішов у дефолт, маючи опції порятунку. Хоча здається, що у випадку з дефолтом в Україні олігарх хотів би поматросить не тільки МВФ.