Їх прізвища повинні бути маркерами повного провалу у всьому

Знання елементарної арифметики знову підвели міністра Омеляна і знову залишили країну без ще одного мільярда.

У середовищі академіків існувала і була особливо популярна теорія про те, що Великий А’в Tuin прийшов нізвідки і буде на віки вічні рівномірно повзти або розмірено просуватися в нікуди.

Террі Пратчетт

Після виступу нового Президента України на форумі інтернет-діячів міністр вибухнув комментом:

І далі від міністра:

“…чи правильно говорити не «диджетализация», а дигіталізація… Можливо на українському — цифровізація. А хто-то на ньому затнувся … Напевно тому, що, як мінімум, не розуміє, що це таке. Нічого, чувак, ми пояснимо. Тому що у нас у всіх мізків більше, ніж у вас…”

Почнемо з того, що слів у коментованій фразі не 5, а все-таки 6… Так як займенник “і” теж — слово. Тобто міністр “лоханувся” тут у своєму хамство і елементарної арифметики. По-друге, якість мізків можна порівнювати з ефективності їх застосування. А з цим у міністра та його міністерства взагалі не складається з реальними підрахунками.

На обліку його мозкову і практичну діяльність інші. Правильно вважають.

2. Я вже звертав увагу на спірне по ефективності наказ Міністерства 27.12.2017 № 474 «Про зниження ставок портових зборів», писав ще за рік до прийняття цього наказу, пояснював, переконував. Наказ “відпрацював” цілий рік! Перед прийняттям фахівці галузі говорили міністра : “Не треба, буде падіння, навіщо ви це робите?” Зробив! Результат — з елементарної арифметики:

Державне підприємство Адміністрація Морських портів України (АМПУ) за рік втратила майже мільярда гривень портових зборів. Бац — і немає! Причому, порти Азовського моря дали мінус тільки 10% втрат. Не спишеш на “війну”… До часу прийняття наказу не тільки міністр, але і в. о. розпорядник АМПУ, “варяг” Р. Вецкаганс вже достатньо працювали в галузі, щоб розібратися в темі. Але не склалося… Між іншим, цей “мінус” Рахункова палата поки не врахувала… В її звіті було б ще гірше з використанням МІУ бюджетних коштів.

Висновки роблять вже профільні фахівці:

Поясню на прикладах:

20-го травня новий капітан порту від Морської Адміністрації заборонив вихід судна Praetorius в зв’язку з забороною екологів. Причому, екологи заборона адресували обох капітанів порту. Капітан порту від АМПУ вирішив, що екологи порушують останнім спеціальна Постанова КМУ на цю тему і дозволив відхід. Капітан від Морської Адміністрації відправив представника судновласника до ДП “Моррічсервіс” для “рішалово”. Після скандалу судно відійшло від причалу.

От такі “документи” почали з’являтися в наших портах останнім часом:

Саме так “for servicing”, тобто абсолютно безграмотно англійською мовою, виглядають нові “послуги українських портів” з 2019-го. Навіть “дівчинки з Митної площі Одеси”, які надають свої послуги іноземним морякам, роблять це більш чесно і, сподіваюся, більш грамотно і професійно. Не нав’язуючись безальтернативно, принаймні, у своєму “servicing”.

Ще раз, ці діячі мають намір опинитися в Раді після наближення відставки. Хоча б заради недоторканності.

Не можна цього допустити!

Їх прізвища повинні бути маркерами для всіх транспортних працівників України. Маркерами повного провалу у всьому, за що ці діячі бралися. Хоча б тому, що їх елементарні знання арифметики та іноземної мови гідні 2-3 класу початкової школи, а ніяк не посад в Кабміні чи Парламенту.