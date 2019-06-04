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На Киевщине горит птицефабрика “Ясенсвит”. Фото, видео

04.06.2019

В Василькове на Киевщине пожарники ликвидируют масштабный пожар на птицефабрике “Ясенсвит”.

По оперативным данным, площадь пожара цеха в городе Васильков на территории птицефабрики “Ясенсвит” составляет 15 000 м. кв (1,5 га).

Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киевской области.

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К тушению пожара привлекли 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС. Жертв и пострадавших нет.

Депутат Васильковского горсовета Николай Недилько опубликовал видео пожара на своей странице в Facebook.

 

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